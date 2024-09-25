Защитник «Куньлуня» не против девушек в мужском хоккее

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Юрий Паутов высказал свое мнение о вероятном появлении женщины в тренерском штабе одного из клубов КХЛ.

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«Если грамотный специалист, почему нет? Скажем, в НХЛ, я знаю, есть тренеры по физподготовке. Дарина там работает. Я с ней в «Динамо» СПБ ещё работал. Она у нас была тренером по физподготовке. Хороший специалист, многим помогала», – приводит слова Паутова Legalbet.

Также он добавил, что в командах работают психологи-женщины, что тоже является положительным моментом. Он подчеркнул, что если женщина действительно хороший специалист, то она имеет такую же ценность, как и качественный игрок.

Однако он считает, что справедливость вопроса может быть поставлена под сомнение только в случае, если девушка будет играть в хоккей против мужчин, что ему кажется неуместным. Он уточнил, что в Медиалиге это возможно, однако сейчас речь идет о более профессиональном и высоком уровне подготовки спортсменов.