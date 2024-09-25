Василевский и Кучеров вошли в топ-20 лучших игроков НХЛ XXI века

Североамериканские журналисты портала theScore составили рейтинг 25 лучших игроков НХЛ XXI века. В данный момент опубликованы места с 16-е по 25-е.

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20-е место в рейтинге занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

«Ощущение, что первый номер драфта 2012 года по прозвищу Большой кот был создан в лаборатории вратарей. Он высокий, невероятно атлетичный, суперумный, техничный и невероятно конкурентоспособный. Самое главное, он невероятно цепкий. Василевский — Патрик Руа своего поколения», — сказано в статье.

16-е место в списке занял одноклубник Василевского нападающий Никита Кучеров.