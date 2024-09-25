Нападающий «Салавата Юлаева», получивший серьезную травму, перенес операцию

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин, который 17 сентября в матче регулярного чемпионата с «Авангардом» влетел головой в борт, перенес операцию. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор команды Ринат Баширов.

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«Операция прошла. Врачи сказали, что все хорошо. Кузьмин переведен в палату. Надеемся на скорое выздоровление. Сроки восстановления будут известны, когда его выпишут», — сказал Баширов.

17 сентября в ходе борьбы против защитника омского «Авангарда» Даррена Дица в середине второго периода Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, после чего был доставлен в больницу на обследование. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. На данный момент башкирский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе десять очков после шести игр.