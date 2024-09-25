Крикунов: у «Барыса» есть потенциал подняться в таблице КХЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» и «Барыса» Владимир Крикунов заявил, что казахстанский клуб ошибся, подписав шведского голкипера Юхана Маттсона.

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«Как Маттсона взяли с такой репутацией? Ну вот, не знаю, как его взяли. Ошиблись. Я говорил с ними, что зря вы его берете. Думаю, у «Барыса» есть потенциал подняться в таблице. Все-таки состав неплохой», — приводит слова Крикунова

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В нынешнем сезоне 32-летний Маттсон провел 5 матчей и потерпел 5 поражений. В среднем шведский вратарь пропускает 3,41 шайбы за игру при проценте отбитых в 89,8%. Ранее в КХЛ хоккеист выступал за рижское «Динамо», «Автомобилист» и СКА.

На данный момент «Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 3 очка в 8 встречах.

Завтра, 26 сентября, казахстанский клуб сыграет против «Сочи». Встреча пройдет в Астане на стадионе «Барыс Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.