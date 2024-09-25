"Спартак" одержал вторую гостевую победу над "Металлургом" в истории КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 4:3 обыграл магнитогорский "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Порядин (8-я, 36-я минута), Даниил Орлов (29) и Александр Беляев (39). У "Металлурга" шайбы забросили Дмитрий Силантьев (4), Даниил Вовченко (43) и Данила Юров (52).

Порядин является лучшим снайпером команды в текущем сезоне, на счету нападающего 5 шайб в 8 матчах. Нападающий красно-белых Николай Голдобин отметился двумя результативными передачами. Орлов забросил свою первую шайбу в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.

"Спартак" победил в Магнитогорске впервые с 6 декабря 2021 года (3:2), это всего вторая победа красно-белых над "Металлургом" в гостях в КХЛ. В прошлом сезоне команды встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина, "Металлург" победил в серии со счетом 4-2. Магнитогорская команда стала победителем турнира, обыграв в финале ярославский "Локомотив" (4-0).

Красно-белые занимают второе место в Западной конференции, набрав 13 очков в 8 матчах. "Металлург", прервавший серию из двух побед, опустился на девятое место на Востоке (шесть очков в девяти матчах). В следующем матче "Спартак" 28 сентября примет московский ЦСКА, "Металлург" 27 сентября сыграет дома с казанским "Ак Барсом".