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«Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей, переиграв «Металлург»

Сегодня, 27 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Со счётом 4:3 победу одержал «Ак Барс»

«Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей, переиграв «Металлург»
© Чемпионат.com

Счёт во встрече открыл Данил Юров («Металлург»), однако позже «Ак Барс» вышел вперёд и забросил четыре шайбы подряд в исполнении Егора Бабенко, Ника Петана, Семёна Кошелева и Александра Барабанова. Лишь в третьем периоде «Металлургу» удалось отыграть два гола. Точными бросками отметились Люк Джонсон и Александр Петунин, однако это не позволило магнитогорсцам одержать победу.

Хоккей
Люк Джонсон
Александр Петунин
Егор Бабенко
Семен Кошелев
Александр Барабанов
ХК Ак Барс
Металлург