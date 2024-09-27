«Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей, переиграв «Металлург»

Сегодня, 27 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Со счётом 4:3 победу одержал «Ак Барс»

© Чемпионат.com

Счёт во встрече открыл Данил Юров («Металлург»), однако позже «Ак Барс» вышел вперёд и забросил четыре шайбы подряд в исполнении Егора Бабенко, Ника Петана, Семёна Кошелева и Александра Барабанова. Лишь в третьем периоде «Металлургу» удалось отыграть два гола. Точными бросками отметились Люк Джонсон и Александр Петунин, однако это не позволило магнитогорсцам одержать победу.