Игрок клуба КХЛ выбил головой защитное стекло на площадке во время матча

Нападающий челябинского «Трактора» Бадди Робинсон попал под силовой прием защитника «Салавата Юлаева» Сергея Варлова в матче команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После контакта с россиянином американец влетел головой в защитное стекло, находящееся над бортом, и выбил его. Робинсон избежал травмы — он быстро поднялся на ноги и продолжил игру.

Встреча прошла ранее в среду, 25 сентября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Салавата Юлаева». Робинсон и Варлов не отметились результативными действиями.

Ранее американский новичок петербургского СКА Тони Деанджело описал Россию двумя словами. Защитник назвал страну прекрасной и великой.