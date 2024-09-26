«Барыс» одолел «Сочи» и впервые в сезоне победил в основное время

В Астане, Казахстан закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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На 11-й минуте первого периода Уэйд Эллисон с передачи Алихана Омирбекова открыл счёт во встрече. Данная шайба стала единственной в игре. Во второй и третьей двадцатиминутках команды обошлись без заброшенных шайб.

Таким образом, «Барыс» одержал свою первую победу в основное время в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, казахстанский клуб ранее победил «Автомобилист» в овертайме со счётом 2:1.