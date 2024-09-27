"Авангард" проиграл седьмой матч подряд в КХЛ

Омский "Авангард" потерпел седьмое подряд поражение, проиграв "Трактору". Казанский "Ак Барс" выиграл пятый матч кряду, переиграв "Металлург".

© Российская Газета

В Челябинске "Трактор" принимал омский "Авангард". Омичи на старте сезона откровенно не впечатляют и к этой встрече подошли с шестью поражениями подряд.

К сожалению для омских болельщиков, серия неудач команды продлилась. "Трактор" выиграл со счетом 4:2. В составе победителей отличились Александр Кадейкин, оформивший дубль, Владимир Ткачев и Артем Шварев. В составе проигравших обе шайбы на счету Ильи Рейнгардта.

Омский "Авангард" потерпел седьмое подряд поражение, а наставник команды Сергей Звягин стал на шаг ближе к увольнению.

В Магнитогорске местный "Металлург" принимал казанский "Ак Барс". В упорной борьбе гости добились победы - 3:4, выиграв в пятом матче подряд.

В составе казанского клуба точными бросками отметились Егор Бабенко, Николас Петан, Семен Кошелев и Александр Барабанов. У "Магнитки" отличились Данила Юров, Люк Джонсон и Александр Петунин.