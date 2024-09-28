«Миннесота» обыграла «Виннипег» в предсезонном матче, Капризов оформил дубль

«Миннесота» обыграла «Виннипег» в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 8:5.

Несколько российских игроков «Миннесоты» отметились результативными действиями. Кирилл Капризов оформил дубль, Марат Хуснутдинов набрал два очка (1+1), Яков Тренин отдал голевую передачу. Также у «Миннесоты» дублем отметился Джоэль Эрикссон, по разу отличились Бен Джонс, Матс Цуккарело, Лиэм Огрен.

У «Виннипега» шайбу забросил российский нападающий Никита Чибриков. Также отличились Кол Перфетти, Мейсон Аплтон, Брейден Ягер, Морган Бэррон.

В другом матче «Даллас» обыграл «Колорадо» со счетом 4:2. Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко отдал две голевые передачи.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.