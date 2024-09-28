«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в московском дерби в матче КХЛ

Cегодня, 28 сентября, на «Мегаспорте» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Спартак» в московском дерби обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в овертайме.

© ХК "Спартак"

Шайбами в составе «Спартака» отметились шайбами Андрей Миронов, Герман Рубцов и Николай Голдобин. У ЦСКА отличились Иван Дроздов и Руслан Исхаков. Решающую шайбу в овертайме забросил Голдобин.

«Спартак» одержал третью победу подряд и седьмую в девяти матчах. В следующей игре команда Алексея Жамнова встретится с «Трактором» в домашней встрече 1 октября.

ЦСКА потерпел пятое поражение в десяти матчах. 1 октября армейцы встретятся в очередном московском дерби, но с «Динамо».