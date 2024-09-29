$92.71+0.31103.47+0.28
Войти в почту

«Ак Барс» выиграл 6-й матч подряд, обыграв «Автомобилист» (6:2)

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд в КХЛ.

«Ак Барс» выиграл 6-й матч подряд, обыграв «Автомобилист» (6:2)
© Sports.ru

Команда тренера Анвара Гатиятулина переиграла «Автомобилист» (6:2) в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Тем самым казанский клуб продлил победную серию до шести игр.

Прежде команда обыграла «Барыс» (5:0), «Сочи» (5:2), «Ладу» (4:3), а также дважды «Металлург» (2:0 и 4:3).

На данный момент «Ак Барс» находится на второй строчке в таблице Восточной конференции, выиграв 7 из 9 матчей и набрав 14 баллов.