«Ак Барс» выиграл 6-й матч подряд, обыграв «Автомобилист» (6:2)
«Ак Барс» одержал шестую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Анвара Гатиятулина переиграла «Автомобилист» (6:2) в сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Тем самым казанский клуб продлил победную серию до шести игр.
Прежде команда обыграла «Барыс» (5:0), «Сочи» (5:2), «Ладу» (4:3), а также дважды «Металлург» (2:0 и 4:3).
На данный момент «Ак Барс» находится на второй строчке в таблице Восточной конференции, выиграв 7 из 9 матчей и набрав 14 баллов.
«Ак Барс» выиграл 6-й матч подряд, обыграв «Автомобилист» (6:2)
«Барса» согласовала новый контракт с Nike, объявить планируют в октябре. Клуб будет получать более 100 млн евро в год и сможет выйти на правило 1:1 в этом году
Финал клубного ЧМ пройдет на «Метлайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси. Майами, Атланта, Лос-Анджелес, Вашингтон тоже примут матчи турнира