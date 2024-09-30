Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о ходе реабилитации Кузьмина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о ходе реабилитации нападающего Глеба Кузьмина. Форвард получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2). Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу. Позднее хоккеист успешно перенёс операцию.

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«Сейчас врачи занимаются с Глебом реабилитацией, пока назвали трёхнедельный срок. Надеемся, что после этого он прилетит в Уфу и мы продолжим здесь лечение и восстановление. Вернётся ли Глеб на лёд в этом сезоне, пока говорить сложно», – цитирует Баширова ТАСС.

В текущем сезоне Кузьмин провёл пять матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.