КХЛ определила лучших игроков четвертой недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов четвёртой недели сезона-2024/2025 в четырёх номинациях.

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Лучшим вратарём недели признан Дмитрий Николаев («Спартак»), одержавший две победы в трёх матчах с 93,69% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,24.

Лучшим защитником недели признан Стивен Кэмпфер («Трактор»), отдавший четыре результативные передачи в трёх матчах.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Валентин Зыков (СКА), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах с показателем полезности «+6».

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Дмитрий Бреус («Торпедо»), забросивший шайбу в трёх матчах с показателем полезности «+4».