$93.22+0.51104.17+0.70
Войти в почту

СКА размышлял о трансфере вратаря «Металлурга» Набокова, но отказался от идеи. В клубе были недовольны Серебряковым

СКА допускал возможность обмена Ильи Набокова.

СКА размышлял о трансфере вратаря «Металлурга» Набокова
© Sports.ru

Петербургский клуб был недоволен голкипером Никитой Серебряковым и изучал варианты усиления, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что СКА интересовался вратарем «Металлурга» Ильей Набоковым и «наводил мост по поводу возможного трансфера». Но в клубе отказались от этой идеи.

Набоков выиграл с уральцами Кубок Гагарина в прошлом сезоне и был признан самым ценным хоккеистом плей-офф.

После матча между «Металлургом» и СКА в этом сезоне Роман Ротенберг называл Набокова «одним из лучших вратарей в мире».

Хоккей
Роман Ротенберг
СКА
Металлург