Радулов стал пятым игроком, забросившим 250 шайб в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов забросил 250-ю шайбу в КХЛ и стал пятым игроком, достигшим этой отметки, сообщает пресс-служба КХЛ. Форвард отметился победным голом в овертайме в ворота «Автомобилиста» (1:0).

© Чемпионат.com

Все игроки в истории КХЛ с 250+ шайбами:

419 – Сергей Мозякин; 293 – Найджел Доус; 292 – Данис Зарипов; 289 – Вадим Шипачёв; 250 – Александр Радулов.

В текущем сезоне 38-летний Александр Радулов провёл 11 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету опытнейшего форварда 642 матча и 709 набранных очков — 250 голов и 459 результативных передач.