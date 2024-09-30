«Торпедо» разгромило своего соперника в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» разгромила астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 10:1.

В составе победителей точными бросками отметились Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч и Никита Шавин. За «Барыс» шайбу забросил Антон Бурдасов.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает третье место, набрав 13 очков. В таблице Восточной конференции «Барыс» идет на 11 месте, имея в активе пять баллов.

В следующем матче «Торпедо» сыграет с «Куньлунь Ред Стар», «Барыс» встретится с московским «Спартаком».

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