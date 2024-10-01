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ЦСКА одержал волевую победу в дерби с московским «Динамо» в матче КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Победу в принципиальном противостоянии одержали армейцы со счётом 4:3 по буллитам.

ЦСКА одержал волевую победу в дерби с московским «Динамо» в матче КХЛ
© Чемпионат.com

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Седрик Пакетт, которому ассистировали Артём Кудашов и Никита Гусев. Через несколько минут удвоил преимущество хозяев Бреннан Менелл с передач Павла Кудрявцева и Егора Римашевского. Армейцам ещё до первого перерыва удалось сравнять счёт — отличились Дмитрий Саморуков и Никита Охотюк. В середине второго периода «Динамо» вышло вперёд в счёте благодаря голу Артёма Швеца-Рогового. В начале третьего периода ЦСКА вновь сравнял счёт усилиями Виталия Абрамова. Овертайм победителя не выявил, а победу ЦСКА принёс буллит Константина Окулова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хоккей
Никита Охотюк
Аркадий Чернышев
Седрик Пакетт
Виталий Абрамов
Константин Окулов
Павел Кудрявцев
Дмитрий Саморуков
Никита Гусев
Динамо
Банк ВТБ