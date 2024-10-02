Четыре очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

«Миннесота» обыграла «Чикаго» в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча завершилась со счетом 7:2.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал четыре очка (1+3). У победителей дубль оформил Джаред Сперджен, по разу отличились Фредерик Годро, Якуб Лауко, Джоэль Эрикссон, Марко Росси. В составе "Чикаго" шайбы забросили Джейсон Дикинсон и Коннор Бедард.

В параллельном матче «Коламбус» обыграл «Сент‑Луис» (3:1). Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой. «Вегас» обыграл «Колорадо» со счетом 6:1.