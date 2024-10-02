Потолок зарплат в НХЛ может увеличиться в следующем сезоне

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что потолок зарплат в следующем сезоне может увеличиться до 92,5 миллионов долларов, сообщает пресс‑служба НХЛ.

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Как ожидается, потолок зарплат составит около 92,5 млн долларов, что на 4,5 млн долларов больше, чем в этом сезоне (88 млн долларов). Однако Беттмэн предупредил, что это «слишком предварительные цифры».

Также стало известно, что НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ начнут переговоры о новом коллективном договоре в начале 2025 года.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.