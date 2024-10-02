В «Северстали» объявили о назначении нового президента клуба

Новым президентом «Северстали» стал Александр Колобов. Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды.

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Александр Колобов — заместитель генерального директора по развитию бизнес-системы ООО «Севергрупп», член наблюдательного совета ХК «Северсталь», член совета директоров КХЛ.

«Северсталь» в нынешнем сезоне провела 12 матчей, в которых набрала 12 очков. Подопечные Андрея Козырева располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче Континентальной хоккейной лиги череповчане примут на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча состоится 5 октября и начнётся в 17:00 мск.