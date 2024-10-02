НХЛ планирует начать переговоры о новом соглашении с профсоюзом в начале 2025 года
НХЛ и профсоюз могут начать переговоры о новом соглашении в начале 2025 года.
Об этом сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.
Срок действия текущего коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом истекает 15 сентября 2026 года. Если к тому моменту стороны не договорятся о новом соглашении, то может начаться локаут.
«С точки зрения сроков это, вероятно, наиболее реалистичный вариант, и это все еще задолго до [истечения срока действия соглашения]. С точки зрения взаимотношений, мы думаем, что находимся в хорошем положении», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Глава Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш недавно начал тур по 32 командам, чтобы лучше понять, чего игроки хотят от следующего соглашения. Это будет первое соглашение, заключенное Уолшем, который сменил Доналд Фера на посту главы профсоюза в феврале 2023 года.
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