Владелец «Миннесоты» заявил о желании строить команду вокруг Капризова

Владелец команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Крейг Леопольд рассказал о желании продлить контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым. Слова президента клуба приводит The Athletic.

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«Продление контракта с Капризовым — цель номер один для нас. Мы получим команду, которая постоянно играет в плей-офф, но всё начинается с Кирилла. Он будет в центре того, что мы собираемся сделать. Планируем продлить с ним контракт», — заявил Леопольд.

Ранее сообщалось о том, что Капризов может сменить клуб.

В сезоне-2023/24 российский нападающий сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв в турнирной таблице Западной конференции десятое место и набрав 86 очков.