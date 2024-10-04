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«Амур» прервал семиматчевую серию побед «Ак Барса», обыграв казанцев в гостях

Сегодня, 4 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Амуром». Со счётом 2:1 победу одержал «Амур».

«Амур» прервал семиматчевую серию побед «Ак Барса»
© Чемпионат.com

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Счёт удалось открыть хоккеисту хабаровской команды Сергею Лапину, нарастил преимущество в счёте Кэмерон Ли. «Ак Барсу» удалось отыграть лишь одну шайбу с точного броска Артёма Галимова.

Напомним, казанский «Ак Барс» победил в семи предыдущих встречах, в том числе и в матче с «Амуром», который дошёл до буллитной серии (3:2). Хабаровская команда уступила пять раз в семи последних играх.

Следующий матч у «Амура» состоится 6 октября с «Нефтехимиком», «Ак Барс» встретится 7 октября с «Сибирью».

Хоккей
Кэмерон Ли
Артем Галимов
Сергей Лапин
ХК Ак Барс
ХК Амур