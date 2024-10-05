«Трактор» одержал уверенную сухую победу над ЦСКА в гостевом матче

Сегодня, 5 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились «Трактор» и ЦСКА. Со счётом 3:0 победу одержала команда из Челябинска. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

© ХК "Трактор"

Никита Тертышный открыл счёт матча на 18-й минуте, забросив шайбу в меньшинстве. Позже Чарльз Робинсон, оформивший дубль, и Марсель Ибрагимов усилили преимущество челябинской команды.

Для «Трактора» это уже четвёртая победа подряд. В предыдущей встрече команда уверенно обыграла московское «Динамо» (4:1). А вот ЦСКА второй раз не может оформить ни одной шайбы в ворота соперника, в прошлый раз хоккеисты московской команды потерпели разгромное поражение от «Металлурга» (0:7).