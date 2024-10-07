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«Автомобилист» обыграл «Барыс», забросив шайбу на последних минутах матча КХЛ

Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 0:0, 3:1).

«Автомобилист» обыграл «Барыс», забросив шайбу на последних минутах матча КХЛ
© Чемпионат.com

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Максим Мухаметов, Майкл Маклауд, Станислав Бочаров. За «Автомобилист» забили Ник Эберт, Семён Кизимов, Анатолий Голышев, Брендан Лайпсик.

«Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала пять очков за 13 матчей. «Автомобилист» там же располагается на второй строчке, заработав 16 очков после 13 игр.

Хоккей
Брендан Лайпсик
Станислав Бочаров
Анатолий Голышев