Московское «Динамо» всухую обыграло «Витязь» на выезде в КХЛ

Сегодня, 6 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московское «Динамо» и «Витязь». Команды сыграли на арене имени Юрия Ляпкина в Балашихе. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (0:0, 0:1, 0:2).

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В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Дмитрий Рашевский, Джордан Уил. Хоккеисты команды «Витязь» не смогли забить по ходу матча.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Витязь» располагается там же на девятой строчке, заработав 10 очков после 12 игр.