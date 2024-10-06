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Московское «Динамо» всухую обыграло «Витязь» на выезде в КХЛ

Сегодня, 6 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московское «Динамо» и «Витязь». Команды сыграли на арене имени Юрия Ляпкина в Балашихе. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (0:0, 0:1, 0:2).

Московское «Динамо» всухую обыграло «Витязь» на выезде в КХЛ
© Чемпионат.com

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Дмитрий Рашевский, Джордан Уил. Хоккеисты команды «Витязь» не смогли забить по ходу матча.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Витязь» располагается там же на девятой строчке, заработав 10 очков после 12 игр.

Хоккей
Дмитрий Рашевский
Макс Комтуа
Джордан Уил
Юрий Ляпкин
Динамо