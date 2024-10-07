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«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд, упустив преимущество в два гола

Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались казанский «Ак Барс» и «Сибирь». Команды играли на «Татнефть-Арене» в Казани. «Сибирь» одержала победу со счётом 6:3 (4:3, 1:0, 1:1).

«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд, упустив преимущество в два гола
© РИА Новости

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов, оформивший дубль, и Семён Кошелев. За «Сибирь» забили Владимир Бутузов, Георгий Белоусов, Валентин Пьянов, Алексей Яковлев, Егор Мартынов, Никита Коротков.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 12 матчей. «Сибирь» там же располагается на третьей строчке, заработав 16 очков после 13 игр.

Хоккей
Никита Коротков
Семен Кошелев
Владимир Бутузов
Александр Барабанов
Егор Мартынов
Алексей Яковлев
Валентин Пьянов
Георгий Белоусов
ХК Ак Барс