«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд, упустив преимущество в два гола

Сегодня, 7 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались казанский «Ак Барс» и «Сибирь». Команды играли на «Татнефть-Арене» в Казани. «Сибирь» одержала победу со счётом 6:3 (4:3, 1:0, 1:1).

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов, оформивший дубль, и Семён Кошелев. За «Сибирь» забили Владимир Бутузов, Георгий Белоусов, Валентин Пьянов, Алексей Яковлев, Егор Мартынов, Никита Коротков.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 12 матчей. «Сибирь» там же располагается на третьей строчке, заработав 16 очков после 13 игр.