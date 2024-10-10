"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

© ХК "Салават Юлаев"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джошуа Ливо (2-я, 42-я минуты), Денис Ян (38) и Александр Хмелевский (39, 48). У проигравших отличились Михаил Мальцев (3) и Андрей Локтионов (55).

В следующем матче "Салават Юлаев" на выезде сыграет с московским "Динамо", "Спартак" примет казанский "Ак Барс". Встречи пройдут 12 октября.