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"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
© ХК "Салават Юлаев"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джошуа Ливо (2-я, 42-я минуты), Денис Ян (38) и Александр Хмелевский (39, 48). У проигравших отличились Михаил Мальцев (3) и Андрей Локтионов (55).

В следующем матче "Салават Юлаев" на выезде сыграет с московским "Динамо", "Спартак" примет казанский "Ак Барс". Встречи пройдут 12 октября.

Хоккей
Андрей Локтионов
Михаил Мальцев
ХК Ак Барс
Салават Юлаев
Фонбет
Динамо
Спартак