Американский хоккеист рассказал о культурном шоке после переезда в Россию

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Энтони Греко рассказал о культурном шоке после переезда в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

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Спортсмен заявил, что его удивили многие российские вещи.

«Но лига хороша, ее считают одной из лучших в мире не просто так. У каждой команды есть талантливые игроки», — посчитал он.

Греко выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он перешел в «Ладу» в июле 2024 года.

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