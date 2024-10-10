Что говорят в Америке о женщине-тренере в НХЛ?

Одно можно сказать точно – Джессика Кэмпбелл приковала к себе внимание и породила уйму обсуждений.

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Джессика Кэмпбелл взорвала хоккейный интернет. Накануне она стала ни много ни мало первой женщиной-тренером в истории НХЛ, дебютировав в роли помощника Дэна Байлсмы в «Сиэтле». Она вышла на матч в ослепительно белом костюме и приковала к себе всё внимание, породив уйму обсуждений.

Кэмпбелл не привыкать к такому, на вершину мужского хоккея она пробивалась несколько лет. Была помощником в немецком «Нюрнберге», потом входила в штаб сборной Германии на ЧМ-2022, после чего её взяли в фарм-клуб «Сиэтла» и, наконец, в этом сезоне вместе с Байлсмой повысили до основной команды. В её обязанности входит работа с нападающими и бригадами большинства.

«Детишки будут знать, что на скамейке может стоять женщина-тренер, и это нечто особенное для меня. Это служит мне вдохновением каждый день, я ощущаю, что являюсь частью чего-то большего, чем я сама или моя работа. Надеюсь, что дальше для других дверь уже будет открыта, и им не придётся подбирать к ней ключи. Я вижу, как другие женщины и люди в индустрии тоже проделывают фантастическую работу. Это всё часть очень важных перемен. Когда вместе собираются разные люди, получаются другие и хорошие, уникальные результаты. Проблемы решаются иначе. Думаю, именно так и достигается успех в жизни и в спорте», — сказала героиня вечера.

Именно Джессика давала инструкции команде, что делать, когда «Кракен» пытались сравнять счёт в третьем периоде, но в итоге проиграли 2:3. Байлсма тем не менее нашёл положительный момент в этом матче: «Джессика – первая женщина-тренер в НХЛ, это здорово и для неё, и для самой игры».

«Мы все очень гордимся, что являемся частью этого. Это точно создаёт прецедент для женщин во всём мире, так что это особенный момент для неё. Отстой только, что мы не смогли добиться для неё победы», — отметил защитник «Сиэтла» Винс Данн.

Что это — просто дань повестке или она действительно настолько хороший специалист, что суровые хоккеисты могут отбросить предрассудки и начать её слушать? Реакция прессы была исключительно положительной. «Этот день был примечательным для «Кракен» по многим причинам. Первый матч сезона на домашней арене. Представление Джордана Эберле как второго капитана в истории клуба. Дебют Дэна Байлсмы. Но ничто из этого не могло сравниться с тем, что на скамейке «Кракен» стояла Джессика Кэмпбелл, первая женщина-тренер в истории НХЛ», — написал Seattle Times.

«Джессика Кэмпбелл в своей собственной лиге. Она стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ. Арена аплодировала ей, когда её представили перед матчем. Исторический момент», — пишет USA Today.

Болельщики в соцсетях отнеслись к этому событию по-разному.

«Нанята из-за внешности».

«В раздевалке «Сиэтла» теперь будут декоративные подушки и лавандовые аромамасла».

«Просто пиар-ход».

«Поздравляем Джесс с тем, что она стала первой женщиной, проигравшей матч в НХЛ».

«Помогает проложить путь всем женщинам в спорте».

«Давайте, тренер Джессика, творите историю».

«Её кухня выглядит странно».

«Зачем изобретать велосипед?»

«Если у неё есть квалификация, если она заслужит уважение игроков и штаба и, самое главное, будет выигрывать матчи, то какая разница, что она женщина?»

«Теперь мы будем доверять хоккейную команду кому угодно».

«А она горячая».

«Это просто смешно. Гарантирую, что игроков это бесит».

«Позорище, ей надо замуж и детей. Уберите всех женщин из профессионального спорта».

«Это как будто добавить ананас в пиццу. Кто-то будет недоумевать на этот счёт, но это точно поворотный момент, который породит серьёзные дебаты».