Малкин стал первым россиянином в НХЛ, отдавшим 800 передач

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первым россиянином в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отдавшим 800 передач.

© Газета.Ru

В матче регулярного чемпионата «Питтсбург» обыграл «Детройт» со счетом 6:3. Малкин в этом матче отметился двумя передачами.

Всего Малкин стал 34 хоккеистов, которому покорилась эта отметка. Из действующих игроков больше передач на своем счету имеют только Сидни Кросби (1006) и Патрик Кейн (813).

В следующим матче регулярного чемпионата «Питтсбург» сыграет с «Торонто».

Малкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги записал в свой актив 27 голов и отдал 40 результативных передач. «Питтсбург» набрал 88 очков, занял десятое место в Восточной конференции НХЛ и не сумел попасть в плей-офф.

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).