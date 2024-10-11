Российский хоккеист забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков забросил шайбу в дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Нападающий отличился в третьем периоде домашней встречи регулярного чемпионата против «Юты». Игра прошла в ночь на пятницу, 11 октября.

После шайбы Цыплакова «Айлендерс» повели со счетом 4:3, затем гости восстановили равенство, а в овертайме забросили победную шайбу. В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский защитник Максим Сергачев.

26-летний Цыплаков подписал однолетний контракт новичка с «Айлендерс» в мае этого года. До этого он на протяжении семи лет выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак».