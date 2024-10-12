«Ак Барс» проиграл «Спартаку» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Егор Филин, Адам Ружичка и Герман Рубцов.

«Красно‑белые» с 20 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс», потерпевший третье поражение подряд, идет пятым на Востоке.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях против московского «Динамо» 14 октября, в этот же день казанцы на выезде встретятся с магнитогорским «Металлургом».

Прямые трансляции матчей FONBET Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Филин, 18:00. Ружичка, 37:34. Рубцов, 50:18.