Дубль Буше принес «Авангарду» победу в гостевом матче КХЛ с «Трактором»

Омский «Авангард» победил челябинский «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Шайбы в составе победителей забросили Линден Вей и Рид Буше, который оформил дубль. У хозяев отличился Никита Тертышный.

«Авангард» набрал 13 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» (22) идет на первом месте.

В следующем матче «Трактор» 16 октября примет казанский «Ак Барс», а «Авангард» днем позднее дома сыграет с московским «Спартаком».

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Тертышный, 10:52. — Вей, 23:42. Буше, 43:26, 58:32.