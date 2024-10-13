«Сухой» матч Игоря Бобкова помог «Амуру» обыграть «Ладу»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ладой». Победу в упорном противостоянии одержала хабаровская команда со счётом 2:0.

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Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, великолепно играли вратари — Игорь Бобков и Александр Трушков. На 50-й минуте дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний защитник «Амура» Сергей Рыжиков, поддержавший атаку партнёров. Ассистентами выступили Алекс Гальченюк и Алекс Бродхёрст. Отметим большое количество удалений в первой половине матча. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Вячеслав Грецкий. Бобков записал на свой счёт «сухой» матч.

«Амур» прервал серию из двух поражений.