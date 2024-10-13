«Конечно, он стареет». Крикунов — об Овечкине в первом матче сезона

Советский хоккеист Владимир Крикунов объяснил, почему Александр Овечкин не забросил шайбу в первом же матче сезона-2024/2025 в НХЛ.

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«Абсолютно нормальная ситуация, что Овечкину не удалось отметиться бросками. Он только вкатывается в сезон, надо почувствовать себя в этой игре. Может, ещё один матч такой будет, а затем попрёт. Конечно, он стареет, как и любой человек. Это естественно, ничего удивительного», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

В ночь на 13 октября «Вашингтон Кэпиталз» провёл свой первый матч в новом сезоне НХЛ. Соперником столичной команды стал «Нью-Джерси Дэвилз». В этой встрече Овечкин вышел в первом звене, по ходу игры отметился одной результативной передачей. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу «Нью-Джерси».