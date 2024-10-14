Неожиданный русский герой на старте сезона НХЛ

Мы знали, что Иван Барбашёв хороший игрок, но пока что он превосходит сам себя.

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До сегодняшнего игрового дня гонку бомбардиров НХЛ возглавлял российский нападающий. Можно было подумать, что речь идёт об обладателе «Арт Росса» по итогам прошлого сезона Никите Кучерове, Артемии Панарине или же Кирилле Капризове. Но нет, самым продуктивным россиянином на старте регулярки довольно-таки неожиданно оказался Иван Барбашёв, набравший шесть очков в первых двух матчах.

Никогда прежде 28-летнему форварду не удавалось так ударно начать чемпионат — разве что в сезоне-2021/2022, который выдался для него самым результативным в карьере, Иван выдал шестиматчевую серию с очками на старте регулярки. Теперь эту же норму он выполнил в три раза быстрее, записав на свой счёт по три гола и результативные передачи.

На взрослом уровне Барбашёв никогда не славился высокой продуктивностью — 60 очков в уже упомянутом сезоне-2021/2022, ставшим для него последним полноценным в составе «Сент-Луиса», являются его лучшим результатом и единственным случаем, когда Иван смог преодолеть 50-очковый порог в рамках гладкой части чемпионата. Те «музыканты» были уже не так похожи на тех, что в 2019-м брали первый в истории клуба Кубок Стэнли, и в том году Барбашёв впервые в карьере в НХЛ продемонстрировал, что, помимо невероятно высокой работоспособности, способен давать результат непосредственно у чужих ворот.

Его приход в «Вегас» сопровождался вспышкой результативности: 16 очков в 23 матчах регулярки и 18 очков в 22 матчах чемпионского плей-офф вновь заставили говорить о Барбашёве как о мастеровитом форварде и окончательно вывели его из амплуа чекера, вместе с чем принесли ему самый большой контракт в жизни.

Прошлый сезон получился не лучшим в плане результативности, но при этом вклад Ивана в игру «рыцарей» всё равно можно было заметить невооружённым глазом — россиянин завершил регулярку в качестве четвёртого снайпера и шестого бомбардира «Голден Найтс», при этом имея третий лучший показатель полезности. И если тогда Барбашёва вряд ли можно было назвать лидером «Вегаса», то в начале этого сезона кажется, что у него есть все шансы заполучить более значимую роль в команде.

Иван начал регулярку в первой тройке нападения вместе с капитаном Марком Стоуном и Джеком Айкелом. Россиянин периодически появлялся в сочетаниях с тем или другим форвардом, но в этом виде на регулярной основе они начали выходить только сейчас, чему поспособствовали уходы Джонатана Маршессо и Чандлера Стивенсона.

И новое ведущее звено «рыцарей» уже успело показать себя во всей красе — в матче открытия с «Колорадо» это трио набрало 11 очков, добавив ещё шесть результативных действий во встрече с «Сент-Луисом». Барбашёв в игре с «лавинами» повторил лучший результат в карьере, набрав четыре очка — ранее он проделывал подобное всё в том же сезоне-2021/2022, приложив руку к четырём из пяти голов «Блюз» в матче с «Нэшвиллом».

Свой вариант, как остановить атаку «Вегаса», предложил Павел Бучневич:

«Нужно просто закрыть Барби, и всё будет в порядке. Он сейчас в отличной форме, поэтому его нужно закрыть. Может, кому-нибудь следует подраться с ним», — рассказал форвард «музыкантов» в перерыве очной встречи.

Как показало время — не помогло.

Последняя игра с «Анахаймом», правда, получилась для Ивана не самой удачной — впервые в этой регулярке россиянин остался без очков, да ещё и стал «соавтором» единственного гола «уток» в этой встрече. Именно с его ошибки в чужой зоне началась контратака «Дакс», закончившаяся точным броском Троя Терри и лишившая Илью Самсонова шат-аута в первом официальном матче в свитере «Голден Найтс».

Тем не менее начало сезона для Ивана всё равно можно считать успешным — прямо сейчас он находится в топ-5 бомбардиров НХЛ, хоть и уступил лидерство одноклубнику Джеку Айкелу, который вместе с Марком Стоуном помог Томашу Гертлу забросить победную шайбу в большинстве.

Хочется верить, что такое бодрое начало не окажется кратковременной вспышкой — в мастерстве Барбашёва уже вряд ли кто-то сомневается, и теперь настало время ещё раз подтвердить свой уровень и сделать очередной шаг вперёд в карьере.