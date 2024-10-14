Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Анахайм»

«Вегас» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Встреча в Лас‑Вегасе завершилась со счетом 3:1.

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросили одну шайбу. Также у победителей отличились Томаш Гертл и Бретт Хауден.

У «Анахайма» отличился Трой Терри.

В следующем матче «Вегас» в гостях сыграет с «Вашингтоном», «Анахайм» дома примет «Юту».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Хауден, 6:17. Гертл, 45:18 (бол.). Дорофеев, 54:09. — Терри, 11:49.