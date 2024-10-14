Касатонов рассказал, в чем была уникальность его пятерки в сборной СССР

Уникальность пятерки сборной СССР, в которую входил Алексей Касатонов, состояла в одинаковом понимании ее игроками хоккея. Такое мнение ТАСС высказал Касатонов.

14 октября двукратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира, восьмикратному чемпиону Европы Касатонову исполнилось 65 лет. В течение 80-х годов Касатонов в основном играл в составе ЦСКА и сборной страны в пятерке вместе с Вячеславом Фетисовым в обороне, тройку нападающих составляли Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Владимир Крутов.

"Можно сказать, на том Кубке Канады [1981 года] она состоялась. Мы тогда были все молодые, прогрессировали, было понятно, что эта пятерка будет до следующей Олимпиады [1984 года], а оказалось потом, что и еще до одной, - сказал Касатонов. - Ее уникальность в таланте, индивидуальном мастерстве игроков. Также мы прошли все ступени развития в сборной - юношеской, молодежной, т. е. всю школу советского хоккея. Мы одинаково понимали хоккей, где должна была быть шайба, игрок, это было нашим преимуществом".

"Для меня играть с такими мастерами было огромным удовольствием. Я всегда рад, что был частью этой пятерки. Я начинал в юношах с Фетисовым, Макаровым. Мы были знакомы, друг друга знали и понимали в жизни и на льду, быстро нашли общий язык", - добавил он.

Касатонов не уверен, что в мировом хоккее в будущем появится подобная пятерка, играющая в одном клубе и в национальной команде. "В России тем более сложно это сделать, учитывая отъезд подающей надежды молодежи", - отметил он.

О Касатонове

Касатонов - воспитанник ленинградского хоккея, начинал карьеру в СКА. С 1978 по 1989 год играл за ЦСКА, в составе которого стал 10-кратным чемпионом СССР (1979-1989), двукратным обладателем Кубка СССР (1979, 1988). После отъезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в 1989 году выступал за "Нью-Джерси", "Анахайм", "Сент-Луис", "Бостон". Последним клубом Касатонова в качестве игрока стал ЦСКА (1996-1997).

В конце 80-х годов Касатонов занял сторону главного тренера армейцев и сборной СССР Виктора Тихонова в его конфликте с рядом ведущих советских игроков, включая Фетисова и Ларионова, которые были недовольны авторитарностью тренера. Из-за чего продолжительное время Касатонов не общался с Фетисовым.

В составе сборной СССР Касатонов стал двукратным чемпионом мира среди молодежных команд. Является олимпийским чемпионом 1984 и 1988 годов, серебряным призером Олимпиады 1980 года, обладателем Кубка Канады 1981 года, на котором впервые сыграла легендарная советская пятерка, а Касатонов стал лучшим бомбардиром сборной СССР.

С 1997 по 2000 год Касатонов был менеджером сборной России, участвовал в том числе в приглашении российских игроков НХЛ на Олимпиаду 1998 года, на которой россияне завоевали серебряные медали. Был генменеджером национальной команды в сезоне-2003/04, когда главным тренером в ней был Тихонов, а также в сезоне-2013/14, покинув пост после проигрыша сборной России в 1/4 финала Олимпиады 2014 года в Сочи.

На уровне Континентальной хоккейной лиги с 2011 по 2014 год был генменеджером СКА. Также Касатонов являлся главным тренером "Крыльев Советов" и клуба высшей лиги "Рысь". В 2009 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея, с 2019 года является гендиректором Ночной хоккейной лиги.