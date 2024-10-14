ХК «Спартак» всухую проиграл в московском дерби с «Динамо»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московское «Динамо» и «Спартак». Команды играли на «ВТБ Арене» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

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В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, оформивший хет-трик, Никита Гусев, Максим Джиошвили.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. «Динамо» располагается там же на шестой строчке, заработав 17 очков после 16 игр.

В предыдущих встречах со своими соперниками обе команды одержали победу. «Динамо» обыграл «Салават Юлаев» (4:2), а «Спартак» одолел «Ак Барс» (3:0).