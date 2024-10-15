«Северсталь» отыгралась с 1:4 и победила «Адмирал» в овертайме

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

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На 12-й минуте первого периода Егор Петухов с передач Марио Грмана и Никиты Сошникова открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Никита Сошников с передачи Павла Шэна удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте периода Давид Думбадзе с передачи Владимира Грудинина размочил счёт в игре.

На седьмой минуте второго периода Егор Петухов с передачи Марио Грмана забросил третью шайбу «Адмирала» в матче. На 14-й минуте периода Леонид Метальников с передач Егора Петухова и Никиты Сошникова сделал счёт 4:1. В конце второго периода «Северсталь» смогла сравнять счёт за 3 минуты и 32 секунды. Голы забили Данил Аймурзин (дважды) и Егор Степанов.

На шестой минуте третьего периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова впервые в игре вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Даниил Гутик сделал счёт 5:5.

В овертайме победу гостям принёс Марк Барберио.