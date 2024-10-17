Всем североамериканским игрокам предложили покинуть «Барыс»

Новый генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев рассказал об изменении в тренерском штабе команды и сообщил, что клуб отправил предложения о расторжении всем североамериканским игрокам — защитникам Уиллу Батчеру, Натану Больё, Алексу Гранту; нападающим Чейзу Де Лео, Майклу Маклауду, Коннору Смиту и Уэйду Эллисону.

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