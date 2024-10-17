СКА победил ЦСКА в армейском дерби

Петербургский СКА на своем льду обыграл ЦСКА. Игра на «СКА-Арене» завершилась в овертайме со счетом 5:4.

© Спорт день за днем

В составе команды Романа Ротенберга голами отличились: Тони Деанджело, Сергей Плотников, Арсений Грицюк, Василий Глотов и победную шайбу оформил капитан Александр Никишин.

У гостей точными шайбами отметились: Алексей Чуркин, Прохор Полтапов, Егор Фатеев и Соркин Максим.

В створе ворот СКА стоял 19-летний Егор Завразин. Для него это 4 матч в сезоне КХЛ 2024-2025.

Петербургский коллектив теперь идет на серии из 3 побед подряд. ЦСКА же, наоборот, уступает в 3 игре кряду.

Перед стартом данного матча СКА занимал третье место в турнирной таблице «Западной конференции» с 21-им баллом в активе, ЦСКА с 19 очками находился на пятой строчке в той же конференции.

Это первое армейское дерби сезона 2024-2025 Континентальной Хоккейной Лиги.