«Виннипег» переиграл «Сан-Хосе» в матче с голом и ассистентским хет-триком Наместникова

В ночь с 18 на 19 октября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 8:3 одержали хозяева площадки.

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В составе победителей голом и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Владислав Наместников, который ассистировал партнёрам при четвёртой, шестой и седьмой шайбах «Джетс» (все — в большинстве) и сам забросил восьмую. Четыре очка на счету американского защитника «Виннипега» Нила Пионка (1+3), по три набрали ещё два хоккеиста «Джетс» — канадский нападающий Коул Перфетти (2+1) и датский форвард Николай Элерс (2+1).