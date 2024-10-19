«Северсталь» в гостях обыграла «Сибирь» в матче КХЛ

Черповецкая «Северсталь» добилась выездной победы над новосибирской «Сибирью» (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

© © ХК «Северсталь»

У хозяев отличились Владислав Кара и Тревор Мерфи, в составе «Северстали» по разу забили Адам Лишка, Давид Думбадзе, Иван Подшивалов и Николай Буренов. Нападающие Алексей Кручинин и Руслан Абросимов выполнили по две голевых передачи.

«Северсталь» выиграла третий матч в лиге подряд, команда Андрея Козырева одержала шесть побед в восьми последних встречах.

Набрав 22 очка, череповчане занимают 4‑е место в Западной конференции. «Сибирь» (19 очков) идет третьей на Востоке.

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