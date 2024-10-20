ЦСКА проиграл "Сочи" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

"Сочи" в гостях со счетом 4:3 по буллитам обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

© пресс-служба ХК "Сочи"

В составе победителей шайбы забросили Илья Федотов (26-я минута), Артем Волков (49) и Даниил Сероух (53). У ЦСКА отличились Егор Фатеев (19) и Виталий Абрамов (55 и 60).

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, ранее подопечные Ильи Воробьева уступили екатеринбургскому "Автомобилисту" (3:4 после буллитов), минскому "Динамо" (4:5 ОТ) и петербургскому СКА (4:5 ОТ). Армейцы во второй раз в истории проиграли "Сочи", впервые это произошло 4 января 2016 года, тогда "Сочи" одержал гостевую победу со счетом 2:1.

"Сочи" поднялся на 10-е место турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 15 очков в 17 играх. ЦСКА - шестой с 21 очком после 18 встреч. В следующем матче "Сочи" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 22 октября, ЦСКА на следующий день примет хабаровский "Амур".