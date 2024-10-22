В «Амуре» рассказали, может ли у них повториться ситуация Криштофа в «Сочи»

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал, может ли в хабаровском клубе повториться ситуация нападающего Михала Криштофа в «Сочи». Напомним, форвард самовольно покинул клуб и подписал контракт со швейцарской командой, имея соглашение с «Сочи».

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