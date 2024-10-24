«Салават Юлаев» в конце третьего периода вырвал победу у «Торпедо»

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

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На второй минуте первого периода Сергей Варлов с передачи Джоша Ливо открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Сергея Гончарука и Михаила Абрамова восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда вновь вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Никита Артамонов с передач Владислава Фирстова и Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 2:2.

На девятой минуте второго периода Евгений Свечников с передачи Дмитрия Кагарлицкого впервые в матче вывел гостей вперёд. Менее чем через минуту Нэйтан Тодд с передачи Шелдона Ремпала в третий раз сделал счёт равным. На 14-й минуте периода Никита Зоркин с передач Шелдона Ремпала и Михаила Науменкова забросил четвёртую шайбу уфимского клуба в игре.

В начале третьего периода Евгений Свечников с передачи Дмитрия Бреуса сделал счёт 4:4. На последней минуте третьего периода Александр Хмелевски принёс хозяевам победу.