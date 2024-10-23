Вайсфельд прокомментировал самовольный отъезд Криштофа из КХЛ

Известный функционер, эксперт и скаут «Питтбсург Пингвинз» Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с самовольным отъездом нападающего Михаила Криштофа из «Сочи» в швейцарский клуб.

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«Чего-то подобного следовало ожидать. Вообще Криштоф, надо отметить, не такая уж большая потеря для «Сочи» и всей лиги. Это первый момент. Но если говорить об опасном прецеденте, то это дорога с двусторонним движением. На мой взгляд, такая ситуация представляет больше опасности как раз для Международной федерации хоккея (ИИХФ). Я бы вспомнил историю с Радуловым в своё время, так что могут люди побежать и в обратную сторону. Почему-то все думают, что будут уходить именно из КХЛ хоккеисты, но никто не говорит, что могут в обратном направлении. Всё равно надо каким-то образом договариваться, насколько я понимаю, в ИИХФ пока не хотят общаться с КХЛ. При этом не думаю, что вся толпа игроков куда-то побежит. Не вижу предпосылок для какой-то вакханалии. С чего иностранцам уезжать? У них здесь зарплаты выше. Уверен, что это частный случай, а не тенденция», — приводит слова Вайсфельда «ВсёПроСпорт».

Отметим, у хоккеиста действовало соглашение с ХК «Сочи» до конца нынешнего сезона. В ИИХФ заявили, что никаких претензий к Криштофу нет и он может играть в Швейцарии.